Slonice Khalu bojuje v ústecké zoo o život. Naděje je malá

Ošetřovatelé našli 35letou slonici Khalu ve výběhu ležet vyčerpanou na zemi, ze všech sil se snažila postavit. Kvůli silné bolesti kloubu a chodidla to ale nešlo. Na řadu tak musela přijít těžká technika."Abychom jí dostali do ložnice, která je zařízená, aby ten slon se tam mohl zavěsit. Slon, který lehne a nemůže vstát, nemá dlouhodobě šanci," říká ošetřovatel slonů ústecké ZOO Pavel Pikert.

Sloni spí nejčastěji ve stoje, ve volné přírodě opřeni o kmen stromu, v zoo pak třeba o stěnu. Když už si lehnou, musejí být na měkkém, váha jejich orgánů by jim ztěžovala dýchání. Khala váží dvě a půl tuny a to patří mezi ty menší slony. Taková váha je jako dva osobní automobily. To těm kloubům rozhodně taky nepřispívá.

S vypětím všech sil se Khala po pár dnech dostala alespoň do venkovního výběhu. Přesto spíše jen polehává v písku. "Ten její stav neni dobrý. Dlouhodobě se zhoršuje. Se u ní objevily záněty v nehtech. Dostává spoustu léčiv," vysvětluje ošetřovatel Pikert.

Jako malou Khalu odchytili lovci zvířat ve volné přírodě ve Vietnamu. Od matky ji ale odtrhli zřejmě příliš brzo, navíc s ní nezacházeli nejlépe. Následky si nese celý život.

"Měla tu levou končetinu v době příjezdu zaškrcenou, celý to zápěstí bylo zúžený, zřejmě v tom Vietnamu došlo k nepřiměřeně tvrdému zacházení. Byla nedokojené mládě," popisuje problémy slonice ošetřovatel. Sloni se dožívají až 70 let, pokud se ale Khalin stav nezlepší, mohla by uhynout.