Richard skočil do bazénu a zlomil si vaz! Nemá se jak dostat domů

Dvěma Slovákům, kteří žijí ve Velké Británii, se dovolená na Mallorce změnila v noční můru. 26letý Richard si po skoku do bazénu totiž zlomil krční páteř a je nyní odkázaný na dýchání pomocí přístrojů. Převoz do Británie je ale tak drahý, že si jej nemůže dovolit. Jeho přítelkyně Simona tak prosí veřejnost o pomoc.

"Richard teď dýchá přes trubici, jeho plíce jsou velice slabé. Navíc může hýbat jen hlavou a rameny, od krku dolů své tělo vůbec necítí," napsala Richardova přítelkyně Simona na svém facebooku.

"Nemocnice na Mallorce mu nemůže poskytnout dostatečnou péči, proto musíme Richarda dostat zpátky do Anglie. Transport a následná léčba jsou ale velice drahé, měly by stát 20 tisíc britských liber (580 tisíc korun)," pokračovala Simona. Možnost odletět do Anglie má mladík 26. července.

Zdroj: Facebook/ Simona Malarova Richard s přítelkyní Simonou

Simona proto urychleně zahájila na Richardovu léčbu a převoz sbírku, kde už je vybraná více než třetina z cílové částky. Podle příbuzných je také možnost přispívat přímo na účet Richardovy matky, jehož číslo je uvedené ve facebookovém příspěvku:

Simona na facebooku přiznala, že s přítelem na dovolenou letěla bez cestovního pojištění a bez evropského průkazu zdravotního pojištění, proto nyní nemohou žádat o pomoc jinak.

Právě cestovní pojištění je klíčové při cestách do zahraničí. S evropským průkazem zdravotního pojištění, což je zároveň naše běžná karta pojištěnce, můžete dostat základní zdravotnickou péči v zemích EU. Nicméně náročnější zákroky, převoz domů či repatriaci pokrývá pouze cestovní pojištění, proto jej před cestou není radno podcenit.