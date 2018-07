Slovenská policie si vystřelila z Čechů. Zuří kvůli tomu i Slováci

Na svém oficiálním facebookovém kanálu popsali slovenští policisté zásah proti drogovému dealerovi, jehož viděli u trnavského nákupního centra. Devatenáctiletý Matěj z Opavska jim sám vydal plastové balíčky, v nichž policisté našli 125 dávek extáze.

"Vyšetřovatel ho obvinil z přechovávání a distribuce drog a zároveň zpracoval návrh na vazební stíhání. Zákon v tomto případě ukládá trest odnětí svobody na 3 až 10 let," popsali policisté.

Důležitý nebyl samotný text, ale obrázky, které na facebooku k příspěvku přidali. Kromě tří fotek zabavených drog totiž přidali fotku mužských nohou v ponožkách a sandálech. "Jedna z fotek je ilustrační," dodali policisté.

Kvůli ilustrační fotce zuří i Slováci. "Jako administrátor stránky Policie Slovenské republiky jste si mohl odpustit ilustrační fotku zesměšňující osobitý, i když opravdu směšný a velmi nevkusný módní zlozvyk lidí české národnosti," napsal slovenským policistům Slavomír.

"V tuto chvíli zastupujete státní instituci a veřejné činitele – policisty, tak by váš projev měl být důstojný a profesionální a ne zesměšňující jiné národy. To se o tomto příspěvku říct nedá, když jste nedokázal odolat pokušení zesměšnit Čechy jako národ!" zastal se českých občanů Slavomír.

Za typický příklad šíření nenávisti mezi lidmi označil příspěvek slovenských policistů uživatel Ferencz. "Můžete se stydět!" vzkázal slovenským mužům zákona.

"Bylo by to i vtipné, kdyby to nebylo na oficiální stránce instituce, které by měl být občan schopný důvěřovat. To půjde těžko. Minule hoax s krokodýlem, teď toto. Ilustrační foto Kaliňáka (bývalý slovenský ministr vnitra, pozn. red) by v tomto případě splnilo stejnou humoristickou roli (i když spíš ke vztahu k drogám než k národnosti)," dodal Rastislav.

Svými příspěvky na facebooku si slovenští policisté získali v minulosti mnoho fanoušků i v Česku. Ti samozřejmě na příspěvek také reagovali. "Doufám, že naše policie zvedne hozenou rukavici a při příštím zadržení Slováka bude ilustrák s fujarou, ovcí a balíčkem kondomů," přidal komentář jeden z českých uživatelů.