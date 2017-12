Slovenská policie v přání varuje: Za vánoční sliby hrozí až 6 let

"Slibovat, že přijde Ježíšek? Šíření poplašné zprávy § 361 / Až pět let," začíná policie výčet svých rad, kterými doprovodili letošní přání k Vánocům. Vtip sklízí mezi lidmi velký úspěch.

"Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic! Vydírání § 189 - až šest let," pokračuje policie v radách, rodiče by si měli dávat pozor i v opačném případě, aby své ratolesti neupláceli slibem, že jim za dobré chování přinese Ježíšek dárky.

K tradici patří, že děti píší Ježíškovi dopis, rodiče by se ale neměli při čtení nechat chytit. A to nejen kvůli dětem, ale také kvůli porušení listovního tajemství.

Zdroj: facebook, Polícia Slovenskej republiky

Do poslední rady se dostala menší chybka. "Když nevydržíš až do večeře nepapat, uvidíš zlaté prasátko. Zanedbání povinné výživy," píší policisté. Chyba se občas vloudí a policisté také vtipně reagují: "Sorry, v 5. bodě je chyba. Nebo to změníme na takovouhle formu?"

Vtip přijali lidé s ohromným nadšením, fotku už sdílely stovky lidí a přidávají další body.