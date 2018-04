Slovenský mafián dostal doživotí, policii ale pláchnul za hranice!

Slovenská policie má z ostudy kabát. Mužům zákona totiž mezi prsty proklouzl šéf podsvětí Róbert Okoličány. Mafián práskl do bot ve středu krátce poté, co ho soud poslal na doživotí za mříže. A to i přesto, že ho policisté právě z tohoto důvodu sledovali.