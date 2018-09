Slovenským městem se prohání jelen. Ženy by měly být na pozoru

Obyvatelé a turisté v Tatranské Lomnici se v posledních dnech přímo v ulicích můžou setkat s hodně neobvyklým návštěvníkem. Městem se totiž prochází jelen, který se nebojí aut ani lidí. Zatím není agresivní ale podle odborníků by mohl ohrozit ženy, protože by mohl reagovat na jejich pach.

Ve slovenském městě Tatranská Lomnice se prochází jelen. Lidé ho spatřili na dětském hřišti i před restaurací. Pak si to jelen zamířil na parkoviště. Rozruch vzbudil i na železniční stanici.

Posledních pár dní přichází jelen mezi lidi pravidelně. Tatranskou Lomnici prošel už křížem krážem. Zvíře vůbec není plaché a nebojí se ani aut.

"Primárně jde o následek překrmování lidmi, svoji úlohu mohlo sehrát také období jelení říje," informoval zoolog Josef Hýbler. Jelena údajně přilákala laň, která se v okolí Tatranské Lomnice v poslední době zdržuje. Podle odborníka by si na zvíře měly zvláštní pozor dávat dámy.

"Jsou zaznamenané případy, kdy jelen reaguje na pach žen, když mají svoje dny," uvedl ředitel Tatranského národního parku Pavol Majko.

Jelen zatím nikomu neublížil. Údajně ho naháněli dva vlčáci, což ho mohlo vystresovat a mohl by být agresivní. Lesníci se ho pokusí uspat a převézt do bezpečí zpátky do přírody.