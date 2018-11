Sluchátka na uších, jednou nohou v hrobě? Nehod stále přibývá

Nezletilá dívka přecházela trať krátce po tři čtvrtě na sedm ráno. Zřejmě měla na uších sluchátka - a na přijíždějící rychlík proto nemohla zareagovat. "Dívka při střetu utrpěla taková zranění, která se neslučovala se životem a na místě jim podlehla," upřesnil policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Podobné případy navíc nejsou ojedinělé. "Většinou se jedná o mladistvé lidi - proto bych apeloval především na rodiče, aby o tom se svými dětmi mluvili," vyzývá mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Více štěstí měla v pondělí dívka v Praze - Řepích. Kvůli sluchátkům ji srazila tramvaj.

O sluch se ale kvůli zacpaným uším nepřipravují jen chodci. Sluchátka mají často cyklisté a dokonce i řidiči vozidel. Někteří při tom stíhají streamovat videa na internet.

"Jestliže se dívám do kamery, někomu vyprávím o tom, co bude a zároveň do toho mám sluchátka v uších, tak mám vyřazený sluch z provozu. A to mě jako řidiče samozřejmě velmi ovlivňuje," varuje mluvčí BESIP Tomáš Neřold.

Narozdíl od telefonování ale za používání sluchátek za volantem či na kole nedostanete pokutu. Postih za nedostatečné věnování pozornosti řízení tak hrozí až v případě havárie.

Nehod způsobených tím, že se lidé nedostatečně věnují řízení, je více než pětina z celkového počtu havárií. Každoročně jich navíc přibývá.

Rada odborníků řidičům i chodcům je proto jednoduchá - nerozptylovat se rušivými elementy a koncentrovat se na dění kolem sebe.