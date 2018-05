Slůňata v pražské zoo si užívají jarní slunce ve výběhu! GALERIE

Jaro již dorazilo do pražské zoo v plné síle. A i mláďata slona indického Max a Rudi už dovádějí na trávě v zeleném výběhu.

Slůňata Max a Rudi se tento týden vydali prozkoumat plnými doušky jarní výběh. "A to zhruba o 35 kilogramů těžší než při posledním vážení, které proběhlo o měsíc dříve. Starší Max teď váží přesně 766 kg a mladší Rudi 544 kg," uvedla tisková mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková. Tentokrát šlo o jejich první vážení v chráněném kontaktu, tedy bez přímého kontaktu s chovateli.

"Za pěkného počasí teď budou obě sloní mláďata s matkami i tetičkami pravidelně pobývat ve výběhu na trávě, a to zhruba od desáté hodiny do půl třetí odpoledne. Pak je chovatelé přemístí do prostředního výběhu, kde má sloní skupina k dispozici i bazén," popisuje program současných trojských celebrit mluvčí zoo.

Starší Max se narodil 5. dubna 2016 jako vůbec historicky první mládě slona indického, které bylo v pražské zoologické zahradě narozeno i počato. Mladší Rudi přišel na svět 7. října 2016. Jeho jméno je připomínkou Rudolfa II. Habsburského. Pražská zoologická zahrada chová slony už od roku 1933. V současnosti jich v Troji máte možnost vidět sedm. Obývají pavilon s názvem Údolí slonů, který byl otevřen v březnu roku 2013.

Slon indický žije v jižní a jihovýchodní Asii. Je menší, než jeho africký příbuzný, v dospělosti dosahuje výšky 2-4 metry a váží 3-5 tun. I tak jde o největšího suchozemského živočicha žijícího v Asii. Dalším výrazným rozpoznávacím znamením je velikost uší, které má slon indický mnohem menší, než africký. Je považován za ohrožený druh, ve volné přírodě žije odhadem jen 40-50 tisíc jedinců.