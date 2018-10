Sluníčkový Klus kolem sebe šířil až moc lásky: Manželku podváděl!

"Její odpuštění se mi stalo osvobozením a dalo mi pochopit, že pravda, opravdovost, alias nebojácná autenticita, přijetí toho, kdo jsem, se vším čím jsem doposud byl a vědomé přijetí toho, že co zasadím, to sklidím; je jedinou mou možnou cestou ke štěstí a že Rodina čili to, co mám doma, je toho mého štěstí podobou," básní zpěvák.

Část fanoušků zpěváka podporuje a obdivuje za jeho upřímné přiznání, někteří jsou z jeho slov zklamaní. Zvláště pak z toho důvodu, že Tomáš i se svou manželkou Tamarou dlouhá léta vystupovali jako bezproblémový a nade vše milující se pár. Obláčky v ráji tak mohly některé zaskočit.

Některé dokonce rozčílilo, že Klus svůj příspěvek zakončil opět politicky laděně. Prý kritika české politické scény nemá s jeho osobním přiznáním co dělat.

Klus se v příspěvku přiznává i k užívání různých látek, což ale nejspíše nikoho příliš nepřekvapilo. "Vyzkoušel jsem během svého života mnoho, smrt, znovuzrození, tmu i daleké cesty za světlem. Žabí jed, jakýsi domorodý elixír a vůbec drogy přírodní i syntentické a oblbováky typu tabák a alkohol."

Zdroj: Profimedia Tomáš Klus se přiznal k nevěře

"Všechno to kolem je jenom hra, ve které se není o co bát, protože v sázce je jenom nějaká moje role tam venku," obhajuje své jednání. Jak dlouho mu manželka bude jeho hru tolerovat, je zatím jedna velká neznámá.