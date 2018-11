Slunný víkend? Nechte si zajít chuť. Místo sněhu začne pršet

Kdo plánuje aktivity pro slunný a teplý víkend, má smůlu. Bude zataženo a teploty by neměly překročit 8 °C. Příští týden by měl teploty ještě poklesnout.

Po celou středu předpokládá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zataženou oblohu. Místy se může objevit mrholení nebo slabé sněžení. "Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy hrozí místy mrznoucí mrholení se může se tvořit slabá ledovka," předpověděli meteorologové z ČHMÚ.



Nejvyšší denní teploty ve středu dosáhnou 5 °C, na severovýchodě -1 až +2 °C, na horách kolem 1 °C. Bude vát slabý vítr. Sněžení a mrznoucí srážky se mohou objevit i v noci, od vyšších poloh pak také mrznoucí mlhy. Teplota může klesnout až k -2 °C. Bude vát slabý vítr.



Po zbytek týdne se počasí příliš nezlepší. Zataženo a oblačno s občasnými mlhami bude až do neděle s výjimkou pátku, kdy se na některých místech v západních Čechách a na severovýchodě Moravy může projasnit. Bude vát slabý až mírný vítr.



Ve čtvrtek se budou teploty pohybovat přes den do 5 °C, v noci mohou klesnout až na -2°C, mohou se objevit mrznoucí mlhy.



V pátek se může oteplit až na 7 °C, noční teploty by neměly klesnou pod 1 °C. Lze očekávat déšť nebo mrholení. Na některých místech České republiky může být místy polojasno.



I v sobotu by se denní teploty mohly dostat až k 7 °C, noční by se měly držet nad 1 °C. Lze očekávat mrholení.



Přestože ani v neděli pravděpodobně nebude k vidění slunce, bude to asi nejteplejší den v týdnu. Přes den by mohlo být až 8 °C, v noci by se teplota měla dostat pod 1 °C. Místy může pršet či mrholit.



Meteorologové neslibují na příští týden žádné zlepšení. Má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm. Na horách i ve středních polohách by mohlo sněžit. Na začátku týdne by se teploty mohly pohybovat od 7 °C ve dne až 0 °C v noci, s postupem týdne ovšem budou postupně klesat až na 4 °C ve dne a -2 °C v noci.