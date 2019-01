Makedonie mění název, Řekové kvůli tomu změnili ulice v bojiště!

Násilné střety s policií, které vyvrcholily použitím slzného plynu. Tak probíhaly nedělní masové demonstrace v Řecku. Vyvolala je přitom zdánlivá banalita - změna názvu sousední Makedonie na Severní Makedonii. Tu dojednali premiéři obou zemí už loni, v lednu ale cestu k přejmenování otevřely změny v ústavě.

"Prosím, dovolte mi nyní, poprvé od uzavření dohody ve Skopje, poblahopřát předsedovi vlády Severní Makedonie Zoranu Zaevovi za odvahu, kterou prokázal po celou dobu jednání," řekl řecký premiér Alexis Tsipras.



Protestů se zúčastnilo až šedesát tisíc lidí. Těm se nelíbí, že v názvu sousedů i nadále zůstane slovo Makedonie. Spor obou zemí trvá už dvacet sedm let. Athény do přejmenování blokují snahu druhé země vstoupit do Evropské unie a do NATO.