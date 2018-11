Slzy se derou do očí: Na hřbitově "ožili" duchové mrtvých vojáků

Sochařka Jackie Lanteli vytvořila úžasnou připomínku stého výročí konce první světové války. Mezi hroby stařičkého hřbitova ve Slimbridge nedaleko Bristolu rozmístila postavy vojáků z bílých drátěných sítí. Jsou částečně průhlední a připomínají tak duchy.

Sochy odkazují na jedenáct mladých mužů, kteří pocházeli právě z této vesničky. „Duchové“ stojí u svých hrobů a jsou tak místním připomínkou jejich hrdinství. „Je to 100 let a tak jsem chtěla vytvořit něco speciálního,“ popsala umělkyně pro BBC Gloucestershire.

Fotografka Nikki Phillips zveřejnila obrázky ze hřbitova na svém facebooku a tam se staly okamžitě obrovským virálním hitem. Běžně její fotky lajkují maximálně desítky přátel. Fotografie duchů vojáků ale sdílelo už téměř 200 tisíc lidí a píší o nich weby z celého světa.

Tisíce lidí píší komentáře, jak moc s nimi fotografie otřásly. „Bere to dech a slzy se derou do očí. Je dobré si připomínat naši minulost,“ píše jeden z komentářů. „Nejsou to jen jména na kameni. Byli to naši nejbližší,“ píše další.