Smažený kapr i cukroví. Tím vším jsou lidé schopni krmit zvířata

"Při procházce okolo čimického rybníka jsme u břehu narazili na tuto nadílku," popisuje autorka fotografie. "Starý smažený kapr, staré cukroví. To asi není úplně nejlepší strava pro kachny a ryby. O ostatní zvěři ani nemluvím."

Zbytky nespotřebovaného jídla rozhodně volně žijícím zvířatům neprospívají. Mohou jim způsobit nemalou zdravotní újmu. Lidé si neuvědomují, že vysypáním přebytků z vánočních svátků do přírody zvířata rozhodně nenasytí. A pokud ano, zadělávají jim tím akorát na zdravotní komplikace.

Například ani takové labutě, kterým často rodiny s dětmi na vycházkách házejí do vody kousky rohlíků, nestráví dobře čerstvé bílé pečivo. To jim totiž může způsobit střevní potíže, v krajním případě by mohlo dojít i k jejich úhynu. Mnohem lepší je labutím hodin jako pokrm vařené brambory nebo vařené těstoviny. Pokud už je lidé chtějí krmit pečivem, mělo by být tvrdé, ale nikdy ne plesnivé.

A to stejné platí i u zvířat žijících v ohradách. Ty totiž v drtivé většině dostávají pravidelnou stravu od svého majitele, není je tedy radno krmit bez jeho souhlasu. Zvířata mají stanovený jídelníček svým majitelem. Svým nezodpovědným jednáním jim kolemjdoucí mohou způsobit zdravotní újmu a zbytečné náklady majitelům zvířat.

"Lidé neakceptují varovné cedulky se zákazy krmení, naprosto je přehlíží a často se k majitelům koní chovají arogantně, mnozí agresivně. Pokud nás někdo požádá, zda nemůže v naší přítomnosti koním něco málo dát, není problém vyjít vstříc. Pokud chtějí koním přilepšit, mohou mám dobroty, co přinesou, nechat na vyhrazeném místě, my je potom přebereme a dle uvážení koním dáme," sdělila chovatelka koní Lada z jižní Moravy. "Koně mají velice citlivé zažívaní a mnozí specifické diety. Lidé si také neuvědomují, že koně mají mezi sebou ve stádu hierarchii a při "boji" o sousto od lidí se mohou vzájemně zranit, případně i poranit člověka, který jim potravu nabízí,“ upozorňuje.