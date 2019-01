Smažte moje erotické video z facebooku, prosila žena na policii!

Pokud nechcete, aby se vaše intimní chvíle s partnerem staly hitem facebooku a jiných sociálních sítí, nenechte se při nich nikdy natáčet nebo fotografovat. To doporučuje policie a také dívka ze Semilska, jejíž erotická videa někdo nahrál na její vlastní profil na sociální síti a poté změnil heslo.

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který pravděpodobně znal heslo k profilu mladé ženy ze Semilska a zneužil ho. Neznámý na profil vložil fotografie a erotická videa, která vznikla během ženina bývalého partnerského vztahu.

Na videích je zřetelně vidět i tvář poškozené ženy, vše pachatel doprovodil vulgárním komentářem a všechno zveřejnil, potom k profilu změnil heslo, aby dívka nemohla videa odstranit.

"Žena se o nových „ příspěvcích“ na svém profilu, dozvěděla v sobotu ráno od známých, kteří jí telefonovali jednak pro to, aby ji informovali, a také proto, aby jí vyjádřili morální podporu v těžké chvíli. Našlo se ale samozřejmě i dost těch, kteří se dobře bavili," popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Policisté pomohli ženě změnit heslo, to už ale videa byla na internetu dlouhých čtrnáct hodin. Případ je zatím v počátcích šetření, podle policie je ale jen otázkou času, kdy pachatele dopadne.

"Tím, že bez vědomí a souhlasu oznamovatelky vstoupil na její facebookový profil, se dopustil přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, za což ho soud může poslat až na jeden rok do vězení. Nebude to tedy on, kdo se zasměje naposled," doplnila Baláková.

Policie uživatelům sociálních sítí doporučuje, aby se lidé se svými partnery raději fotili například u společného lyžování. "Dokumentace této aktivity vám ani po zveřejnění na facebooku nemůže nijak společensky uškodit," dokončila Baláková.