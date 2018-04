Smečka psů může zabíjet! Lidé se bojí, natočili brutální záběry útoku

Záběry, které natočili svědci, byly tak brutální, že je reportér ani nemohl lidem ukázat. Menší pes neměl žádnou šanci útok odvrátit. Druhý pes ho nemilosrdně rozsápal.

Strážníky volali sousedé. Ti se pak pomocí odchytových tyčí ještě snažili pejska zachránit. Převoz na veterinární kliniku ale kříženec nezvládl. "Psi byli docela zdivočelí," komentoval jejich chování strážník Pavel Štegl.

Chovatel má na zahradě a v domě až dvacet psů. Žijí v boudách, které jsou poskládané z věcí, co měl zrovna po ruce. "Pokud se smečka dostane mimo hranice svého teritoria, tak bude napadat i jiné psy," varoval kynolog Jan Doucha.

A podle sousedů skutečně utíkají. Místní tvrdí, že majitel je podivín a o psy se nestará. Navíc ne každý den se vrací domů. "Nahlášenou událost jsme předali policii České republiky k dalšímu šetření," sdělila mluvčí strážníků Lenka Uskobová. "Na případu pracujeme s veterinární zprávou i kriminalisty," navázala pak na její slova mluvčí policie Eva Maturová.

Podle odborníků je každým dnem nakročeno k velké tragédii. "Pokud smečka potká při svých toulkách třeba dítě, je vnímáno jako slabší kus, tak může dojít k útoku. Děti se chovají nestandardně a psi neumí číst jejich chování," varoval kynolog.

Podle expertů se jinak chová pes, když je sám a úplně jinak, když je ve smečce. Převychovat zvířata by šlo, ale musel by majitel chtít. Pokud se ukáže, že jde o týrání, může jít muž i do vězení. A taky pravděpodobně o psy přijde.