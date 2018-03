Šmejdi mají novou taktiku, na tohle by si měli dát lidé pozor

Z akcí v kulturních domech se praktiky šmejdů přesunuly do oblasti telefonních nabídek nebo podomního prodeje. "Podomní prodejci obcházejí domácnosti, vedle nové smlouvy dají podepsat smlouvu o koupi led žárovek za symbolickou částku a v momentě, kdy člověk řekne ne, chci odstoupit, tak se mu ta smlouva vyúčtuje a ty žárovky rázem stojí několik tisíc," přiblížil novou taktiku Lukáš Zelený ze společnosti dTest.

reklama

Mnohdy se ale lidé dostávají do problémů vlastní nepozorností a neznalostí. A to i v případech, kdy nejde o podvodníky, ale o seriózní společnosti. Uzavřená smlouva s pojišťovnou nemusí nutně zaručit vyplacení peněz při zranění a mnohdy hrají roli zdánlivé maličkosti.

"Narazil jsem na to, že někdo nenahlásil, že člověk prodělal žloutenku, pak si zlomí nohu, ono to spolu nesouvisí, ale tím, že nějakou informaci na začátku zapřel, tak to může být důvod, že pojišťovna nemusí plnit. Já jim vždycky radím, ať raději vyplní víc, než míň," radí

"Málokdo ví, že na rozhodnutí o uznání reklamace má prodejce tři dny," doplnil Zelený. Co se týče podvodných praktik takzvaných šmejdů, odborníci už dlouho volají po uzákonění toho, aby poškození mohli podat hromadnou žalobu. Řešení těchto případů by to prý usnadnilo a hlavně urychlilo. Návrh zákona ministerstvo spravedlnosti zákon chystá.