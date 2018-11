Směr Makedonie! Z Česka vyrazilo 40 policistů pomáhat s migrací

Gevgelija. Patnáctitisícové makedonské město z jižní strany téměř obehnané žiletkovým plotem. Pár kilometrů odtud v Řecku ležel uprchlický tábor Idomeni.



Dnes je hranice o poznání klidnější než před několika lety, i tak se ale přes ni snaží dostat nelegálně dál do Evropy tisíce migrantů měsíčně. Čelit tomu pomáhají policisté z České republiky.



Je pondělí 29. října, poledne. Na 22. misi do Makedonie se právě chystá vyrazit 40 českých policistů. Na místě budou do 17. prosince, to znamená šest týdnů. Konvoj čeká téměř 1500 kilometrů, cesta je naplánována na dva dny. Cesta po českém území znamená neustále blikat, staví se každé dvě hodiny. Rychlé občerstvení, krátké protažení.



Slovenskem konvoj doprovází tamní policisté, v Maďarsku ale jede osamoceně. Majáky musí být zhasnuté. Srbské dálnice jsou téměř prázdné, konvoj opět doprovází místní s majáky. Cestu snáší i jediný zvířecí člen výpravy - rozhodně lépe než kameru.



Psů, ale divokých, je plné pomezí srbsko-makedonské hranice. K čekajícím autům si chodí pro jídlo jako do obchodu.

Se stmíváním projíždí auta Makedonií až téměř k Řecku. Před nimi se konečně ukáže město Gevgelija. Konvoj má za sebou přesně 1472 kilometrů. První kroky českých policistů na makedonské půdě vedou na policejní stanici.



Evidují se zbraně, domlouvají detaily služby. Ta začíná hned další den. Policisté pak odchází do svých ubikací urvat několik hodin spánku a připravit se na náročné nasazení.