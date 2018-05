Smrt Čecha na dovolené: Roman skočil po hlavě do moře, byl odliv!

Policie na Filipínách prošetřuje smrt českého turisty, který se zabil po pádu do moře. Roman S. měl s přáteli popíjet alkohol, pak skočil do vody z terasy baru. Neuvědomil si ale, že je odliv, a hlavou narazil přímo do skály. Vyšetřovatelé předběžně cizí zavinění vyloučili.