Záhada z domu smrti ve Zlíně: V krabicích byly mrtvé kočky

Zavražděná rodina žila ve zlínské vile přibližně tři roky. I když matku a její dvě děti sousedé příliš neznali, potkávali před domem jejich kočky, které si tam často hrávaly.

Mrtvá těla 60leté matky a sourozenců ve věku 34 a 37 let, byla podle policie v domě až několik týdnů, možná měsíců. Všichni tři zemřeli pravděpodobně už koncem minulého roku. Přibližně stejně dlouhou dobu nikdo neviděl ani jejich kočky.

Podle informací Blesku žádná z nich tragédií nepřežila. "Bohužel, kočky byly uhynulé a každá byla v domě údajně ve své přepravce, což je divné. Odtud budou převezeny do kafilerie v Otrokovicích," řekla Blesku vedoucí útulku Eva Poiselová.

"Přivezli ještě dvě želvy. Jednu vodní a suchozemskou. Byly zanedbané, mají hodně přerostlé drápy. Moc se o ně nestarali. Byli bychom rádi, kdyby se jich někdo ujal," dodala.

Sousedé se také podivují nad tím, že v domě zemřela sestra a její bratr. Řada lidí si vybavuje, že sestra o svém bratrovi mluvila jako o partnerovi. "Byla to taková divnější rodina. Ona chodila tady do parku, tam se houpala na houpačce. Fakt jsme si mysleli, že to jsou partneři, protože ona i sama říkala ´můj partner´," řekl TV Nova jeden ze sousedů.