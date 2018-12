Prodavačky, taxikáři, záchranáři: U těchto povolání jde často o život!

Jen letos řešili policisté tři případy prodavaček, které někdo zavraždil přímo v obchodě. Nejen prodavači, ale také pošťáci, barmani a třeba i sociální pracovníci nebo zdravotníci. Ti všichni se stále častěji setkávají s agresory. "Podle našich zkušeností mezi nejrizikovější patří prodavačky v menších obchodech, pak to můžou být taxikáři, záchranáři," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

"Počínaje nějakým verbálním vytýkáním, že jsme třeba přijeli pozdě, hrozením, nebo například vulgarismy se hodně objevují. Pak to může být držení za oděv, kopání i třeba nějaké facky," popisuje jeden ze záchranářů. Ti jsou proto vybaveni speciálními pepřovými spreji, v případě nutnosti útočníka usměrní.

"Samozřejmě jsme na tohle školený, jak se k nim chovat, ale když máte pacienta, který vás vyloženě rovnou napadne, tak se musíte bránit," dodává zdravotnický záchranář Pavel Pulec.

Nebezpečí svého povolání si uvědomují také řidiči hromadné dopravy. " Školení samozřejmě probíhají, ale víte co. Ty situace se nedají, každá ta situace je jiná. Na to se nepřipravíte nikdy, většinou je člověk zaskočený tou situací, musíte to nějak vyřešit," říká řidič tramvaje.

Pokud se útočníka podaří policistům zadržet hrozí mu většinou až několikaletý pobyt za mřížemi. "Pokud je intenzita útoku natolik závažná, že způsobí těžkou újmu na zdraví, pak je tento čin kvalifikován jako trestný čin těžká újma na zdraví," doplňuje policejní mluvčí.

V minulých dnech v Karviné například zaútočil zákazník na prodavačku v trafice. Podezřelý muž prodavačku chytl pod krkem a požadoval peníze. Žena začala křičet, pachatel se lekl a z prodejny utekl. Teď mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.