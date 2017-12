Lucka našla v horách smrt! Svíčky hoří, lidé doufají v záchranu bratra

Sociální sítě zaplavují vzkazy utrápených kamarádů, kteří se nemohou smířit s tím, že je Lucka po smrti. Osudnými se jí staly hory, které nade všechno milovala. Na První svátek vánoční se společně s bratrem vydala do Vysokých Tater, pod Slavkovským štítem se ale dvojice zřítila z namrzlé turistické stezky.

Tomáš v kritickém stavu skončil v nemocnici, jeho sestra ale bohužel pád do stovek metrů hluboké propasti nepřežila. Tragická zpráva o její smrti kamarády zdrtila, útěchou pro ně je, že zemřela při činnosti, kterou měla z celého srdce ráda.

"Když by sis mohla vybrat, věřím, že bys to takhle v horách chtěla. V prostředí, které milovala jsi nejvíce," vzkázal Martin, který na její počest podnikl i výstup na Lysou horu, kde jí zapálil svíčku. "Včerejší výstup byl pro tebe a pro bojovníka Toma. Dohlídni teď na bráchu a měj se dobře tam na onom světě a naviděnou v příštím životě," dodal.

K zapálení svíčky a vzpomínce na Lucku vyzvala už dříve její kamarádka Míša. Ta dokonce kvůli tomu zorganizovala i smuteční událost, kde mohli lidé na mladou ženu zavzpomínat. "Vzpomeňte na ni a usmějte se pro ni, ona by se pro nás taky usmála a rozehrála by náš den všemi barvami... A svou energii pošlete pro Toma, jejími slovy !pro brudru!, protože ten teď bojuje v nemocnici o svůj život. A my všichni moc chceme, aby ten boj vyhrál....," pobídla ostatní.

A lidé opravdu vzpomínají. "Bylo mi ctí Tě poznat... Sršela z Tebe energie , kterou jsi rozdávala. Bohužel, nestihneme to , co jsme naplánovaly.... Zůstaneš navždy nejen v mém srdci..... Těžko se s Tvým odchodem vyrovnám," sdělila prostřednictvím sociálních sítí Radomíra.

"Zapaluji za Tebe svíčku, protože jsi byla jedním z nejúžasnějších lidiček na tomto světě... milovala jsi hory a to se Ti nakonec stalo osudným..je zbytečné ptát se proč..ten nahoře má s Tebou asi jiné plány.. andělé prostě nemohou žít na zemi..ješte stále nemohu uvěřit..budeš nám tu Všem chybět," přidala se Katka.

