Smrt v Ulici prozrazena! V seriálu definitivně končí tato postava

Už příští týden do děje seriálu Ulice naposledy promluví jedna z klíčových postav. A tahle smrt naplní rčení o božích mlýnech. Většinu fanoušků Ulice ale určitě mrzet nebude. Rozloučí se totiž s největším záporákem seriálu!

Smrt Roberta Bláhy přijde nečekaně. Jeho život totiž vyhasne v autě po zběsilé jízdě a smrtícím nárazu. Adriana ho krátce předtím vyhodila z domu i se všemi věcmi a jemu se vzdálil sen o vlastnictví ziskové nemovitosti. Ponížení neunese a vypořádá se s ním po svém a skončí právě nebezpečně rychlou jízdou.

O smrti Roberta se v pořadu #HASHTAG rozpovídala jeho seriálová manželka Šárka Vaculíková. "Bylo to těžký. Připravit se na to dá tím způsobem, že se snažíš co nejvíc si představit, že se to děje tobě," vyprávěla v pořadu kolegovi Vaškovi Matějovskému ještě se slzami v očích.

Z Ulice tak zmizí nejzápornější role současnosti. Na ty je jeho představitel Vuk Čelebić zvyklý. "Já pořád hraju záporné role, i v divadle a dělám to rád. Tohle je ale asi největší svině, kterou jsem kdy hrál, a to jsem dělal i Jaga v Othellovi," přiznává Čelebić.

"Robert je proutník, to je pro mě protiúkol, osobní zkušenost s tím nemám, ale současně nemám problém to zahrát," dodal s tím, že v Ulici získal mnoho cenných zkušeností. "Poznal jsem tady mnoho skvělých lidí, od kterých jsem se mohl učit a kteří mi v mnohém pomohli,“ přiznává Čelebić.

Natáčení Ulice mu prý bude chybět, ale je čas jít dál. "Nemá smysl ale truchlit. Ta role měla tak zajímavý průběh, že zanechá stopu," věří Čelebić a nemýlí se. Bláhův náhlý skon odstartuje sled dalších dramatických událostí v Ulici.