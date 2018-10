5 otázek a 5 odpovědí: Tohle musíte vědět o jedovaté mambě!

Pátrání po jedovatém hadovi, který uštkl svou majitelku v pražských Hlubočepích, je stále v plném proudu. I přes nastražené pasti se ho stále nepodařilo odchytit. Lidé proto mají strach, že se může nebezpečná mamba zelená připlazit až k nim domů a zaútočit na ně. Odborníci to ale vidí jinak.

OTÁZKA Č. 1: Mambu se stále nepodařilo najít, kde se může schovávat?

Vzhledem k tomu, že je mamba ve stresu a v nevyhovujících podmínkách, vyhledá plaz s největší pravděpodobností teplé a vlhké místo. "Pokud došlo k jejímu útěku, tak by si našla nějaký kout, kde by instinktivně čekala na zlepšení tepelných podmínek," vysvětlil herpetolog Tomáš Bublík. Mamba měla být chována ve sklepním bytě, kde se teplota pohybuje kolem 5 až 10 °C, je tedy možné, že si našla nejbližší skulinu, do které se stočila a dále čeká.

Je ale také možné, že ji přitáhl nějaký zdroj tepla, nemusí tak být přímo v bytě, ve kterém byla chována. Velmi zajímavé jsou pro ni inženýrské sítě, například trubky s teplou vodou by byly vhodným místem pro načerpání energie.

Pokud by se vydala ven, je podle Bublíka možné, že se stočí na nějaké větvi, kde postupně umrzne.

OTÁZKA Č. 2: Jak mamba zelená útočí?

Mamba zelená při jediném útoku vstříkne množství jedu, které výrazně převyšuje smrtelnou dávku. Had navíc nespotřebuje všechen jed najednou. V přírodě obvykle zaútočí a následně čeká, až jed jeho oběť zcela paralyzuje.

Na člověka útočit nebude, pokud k tomu nebude mít důvod. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně plaché zvíře, pokusí se zmizet z dohledu dřív, než si jí člověk vůbec všimne.

K uštknutí ale může dojít. Pokud se mamba cítí ohrožená, syčí a útočí opakovaně. Nebezpečná je podle herpetologů zejména v případě špatné manipulace, když se mambu člověk snaží odchytit nebo usmrtit.

OTÁZKA Č. 3: Jaký má mamba zelená jed a jak působí?

Jed mamby zelené je velmi toxický, jedná se převážně o kombinaci neurotoxinů a kardiotoxinů. Jed je velmi účinný, první příznaky přichází už během několika desítek minut, záleží na mnoha faktorech, jako je například zdravotní stav člověka či místo uštknutí. Pokud není včas zahájena léčba, dochází k udušení způsobeném ochrnutím dýchacího svalstva.

OTÁZKA Č. 4: Jak se léčí uštknutí mambou?

Po kousnutí je nutné podat patřičné sérum, které mají k dispozici nemocnice, nemusí ale mít k dispozici to správné, jelikož protijedy mají často relativně krátkou trvanlivost. Kvůli tomu je domluvena spolupráce se zahraničními nemocnicemi.

Vzhledem k tomu, že jed nezabíjí okamžitě, stihne se dovést protijed například letecky z Německa, reakce ale musí být okamžitá. Zejména se nesmí otálet s voláním lékařské pomoci, každý okamžik se počítá.





OTÁZKA Č. 5: Co dělat, když na uprchlou mambu zelenou narazíte?

Za žádnou cenu byste se neměli snažit hada chytit nebo zabít na vlastní pěst. Had sice na člověka sám od sebe nezaútočí, pokud se ale bude cítit v ohrožení, nezaváhá. "V případě zjištění výskytu tohoto hada policisté vyzývají k okamžitému kontaktování tísňové linky Policie ČR 158," uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Podívejte se na reportáž TV Nova: