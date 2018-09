Smrtící nástrahy burčáku! Tyhle rady vám mohou zachránit život

Smrt, které se dalo předejít. Neštěstí, které se stalo ve vinném sklepě v Dulovcích na Slovensku, by mohlo být výstrahou pro všechny, kteří si doma vyrábí vlastní burčák nebo víno. O nebezpečném uvolňujícím se oxidu uhličitém se bavili redaktoři tvnoviny.sk s odborníkem na víno i s lékařem.

Při ochutnávce burčáku ve sklepě v Dulovcích skončili tři lidé v bezvědomí a jeden zemřel. Starší vinař šel zkontrolovat burčák, a když se mu udělalo špatně, přiběhl mu na pomoc osmašedesátiletý soused.

Zachránit vinaře se sousedovi nepodařilo, navíc sám upadl do bezvědomí. "Oběma mužům pak přispěchali na pomoc další dva muži, jenže i ti se oxidu uhličitého nadýchali a upadli do bezvědomí," popsala policejní mluvčí Božena Bruchterová.

"Oxid uhličitý je pro člověka nejedovatý plyn, avšak při vysokých koncentracích dochází k malátnosti, poruchám vědomí, následnému bezvědomí. Pokud se včas nezasáhne, může dojít až k udušení," vysvětluje slovenský lékař Ján Fedačko.

"Profesoři nás vždy upozorňovali, že si na to máme dávat velký pozor," říká vinař Lukáš Berta. "Vždy máme zavolat někoho, kdo nám pomůže, protože tohle je jako sněhová koule, která se nabaluje. Když se nadýchá jeden, je vysoká pravděpodobnost, že se to stane i jeho kolegovi."

Oxid uhličitý se uvolňuje v procesu kvašení šťáv. V souboji s kyslíkem je právě on ten silnější. "Je těžší než vzduch, těžší než kyslík," pokračuje Fedačko. Tím pádem má schopnost vytlačit molekuly kyslíku, které náš organismus nezbytně potřebuje, z uzavřeného prostoru, ve kterém se právě nacházíme.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, jestli v místnosti není převaha oxidu uhličitého, je zapálit svíčku. Když svíčka hoří, je to znamení, že je v místnosti dostatek kyslíku i pro člověka, neboť oheň, stejně jako člověk, kyslík potřebuje. Jakmile plamen zhasne, je to špatné znamení a vinař by měl okamžitě místnost opustit.

A jak v případě nadýchání se oxidu uhličitého reagovat? „Pokud vidím osobu, které se něco podobného přihodilo, před vkročením do sklepa se musím pořádně nadechnout, asi jako kdybych se právě potápěl pod hladinu. Snažím se poraněného vytáhnout na čerstvý vzduch. Pokud však cítím, že nezvládám, musím okamžitě vyjít zpět a pořádně se sám nadýchat. Následně se vrátím zpět pro poraněného, vynesu jej ven a poskytnu mu umělé dýchání, aby došlo k obnově respirace,“ uzavírá mladý vinař.