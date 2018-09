Smrtící pandemie může vypuknout zítra, varují experti! Zabije miliony

Odborníci se obávají pandemie, která by po celém světě zabila stovky milionů lidí. Jako nejpravděpodobnější označují rozšíření viru chřipky, který, pokud více zmutuje, bude těžko zastavitelný. Podle některých odborníků jsou pro to v současnosti ideální podmínky.

Od pandemie španělské chřipky, která zabila desítky milionů lidí po celém světě, uběhlo už sto let. Zatím se ale nenašel žádný lék, který by dokázal vymýtit chřipkový virus. Naopak se každý rok obměňuje a stává se nepředvídatelným, píše portál The Sun.

Přední odborníci na chřipkový virus teď varovali před podobnou pandemií, jako nastala v roce 1918. Moderní medicína nás před takovou pohromou zachránit nedokáže. Pokud totiž virus zmutuje, už ho nezastaví "staré" přípravky a očkování.

Počet obětí španělské chřipky před sto lety se odhaduje na 60 až 100 milionů. Za každého mrtvého dalších deset onemocnělo. "Proto panují tak velké obavy, že se to stane znovu. Nebylo by možné udržet všechny veřejné služby ani ekonomiku v provozu," uvedl profesor Robert Dingwall.

Pokud by svět opravdu zasáhla pandemie, obětí by podle experta z Nottinghamské univerzity bylo ještě víc. "S ohledem na nárůst populace by dnes zemřelo asi 400 milionů lidí. Je to jeden z největších problémů rozvinutých zemí - jak by vláda udržela pořádek?" ptá se Dingwall.

Smrtící pandemie se proto dostala do popředí na žebříčku věcí, které moderní společnosti nejvíce ohrožují. Na čele figuruje spolu s terorismem a přírodními katastrofami. A právě chřipka je podle vědců nejvíce nestálým a špatně kontrolovatelným virem.

Aby se chřipka stala stejně smrtícím jako před jedním stoletím, musel by se virus proměnit výrazněji, než to dělá rok co rok. Podobné změny ale nejsou ničím neobvyklým - nastávají přibližně jednou za 20 až 40 let. "Podmínky jsou příznivé, může se to stát klidně zítra," prohlásil Johnathan Quick z Globální zdravotnické komise.

Mezi nepříznivými předpověďmi ale odborníci přinesli také jednu pozitivní zprávu. Zatímco na virus chřipky, který zmutuje, by se musela vakcína znovu najít, existují léky na druhotné infekce, které jsou s onemocněním spojeny. Právě na ně umírá při nákaze nejvíce lidí, především dětí, seniorů a jinak nemocných.