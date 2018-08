Smuteční obřad: Lidé se loučí se starostou dobrovolných hasičů

Nejen hasiči se v úterý odpoledne přišli do pražských Strašnic rozloučit s kolegou a přítelem Karlem Richterem, který náhle skonal před necelými dvěma týdny.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Čest jeho památce," informovalo Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka.

Karel Richter byl starostou sdružení 18 let, tuto funkci vykonával až do konce svého života. Do velké síně krematoria Strašnice se s ním ve dvě hodiny odpoledne přišlo rozloučit velké množství lidí.

Richter vstoupil do sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích už v dětství, byl vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS, v roce 2000 byl poprvé zvolen starostou sdružení.

"Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček," informuje sdružení ve smutečním oznámení.