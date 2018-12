Smutná zpověď Zagorové: Svěřila se, kdy přestala chtít děti

Oblíbená zpěvačka se na dlouho očekávaný koncert chystala ve svém pražském bytě, kde bydlí se svým manželem Štefanem Margitou. V prostředí, které má podle svých slov hrozně ráda, se neváhala rozpovídat o svém životě, který nebyl vždy jen veselý.

Hanka totiž nikdy nemohla mít děti. "Kdybych je mohla mít, tak je určitě mám a měla bych je určitě moc ráda. Myslím si, že člověk nemůže mít všechno," svěřila se.

Smířit se s tím ale nemohla dlouhé roky. "Usilovala jsem hrozně o to, abych měla děti, ale potom najednou, když mi bylo asi 42, jsem si řekla, že to tak asi má být," dodala. Navedla ji na to prý její sestra, která řekla: "Prostě si to uvědom. Nemůžeme mít všechno."

Jak jim to po 26 letech funguje s manželem? A jakou fintu mají na hádky? Nejen to prozradila ve velkém rozhovoru v pořadu Život ve hvězdách. Startuje dnes ve 21:40 na Nově! Předchozí díl si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.