Smutné Vánoce bez Maddie: Zdrcení rodiče poslali dojemný vzkaz

Dvanácté Vánoce bez milované dcery má za sebou rodina McCannových. "Chybí nám každý den. Vánoce bez ní už nikdy nebudou jako dřív, ale snažíme se jak, to jde,“ uvedla rodina v prohlášení. "Pátrání pokračuje a naše naděje zůstává, květen 2019 bude klidný a pozitivní pro všechny z nás,“ vzkázali Kate a Gerry.

Pár tráví Vánoce se svými 13letými dvojčaty Seanem a Amelií. Rodina děkuje všem svým podporovatelům za podporu a vzkazy, které ji v těžkých časech pomáhají.

Rodiče se snaží, aby jejich dvojčata vyrůstala normálně a zmizení jejich starší sestry je nepoznamenalo. Ne vždy to ale jde a Vánoce jsou jeden z momentů v roce, kdy je to bez dcery pro všechny mnohem těžší. "Maddie by to měla být a slavit s námi společně,“ říká její matka.