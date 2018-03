Smutný boj o život posledního bílého nosorožce na světě

Být svědkem vyhynutí celého živočišného druhu je jednou z nejtragičtějších chvil v dějinách. Odborníci z celého světa dělají, co mohou, aby osudovému okamžiku zabránili. Ale budoucnost nosorožců tuponosých, nebo také bílých severních je přesto černá. Zdravotní stav posledního žijícího samce se totiž výrazně zhoršil. V keňské rezervaci Ol Pejeta svádějí veterináři boj o jeho život.

Keňští veterináři minulý týden světu oznámili smutnou zprávu – poslední nosorožec Súdán umírá. Do pravé zadní nohy se mu vrátila infekce, která ho trápila už koncem roku. A tentokrát to nevypadá, že by samec nemoc porazil. Infekce je ještě hlubší než ta předchozí.

Súdán je pro záchranu celého druhu obrovskou nadějí - narodil se v roce 1973 v jižním Súdánu, o dva roky později se ale přestěhoval do zoo ve Dvoře Králové. Odtud se v roce 2009 vrátil do Afriky a v rezervaci žije se dvěma samičkami. Jenže vytoužené mládě na svět dosud nepřišlo a vědcům v tuhle chvíli nezbývá než doufat v zázraky moderní medicíny.

Lidé zabíjeli nosorožce kvůli jejich rohům a mnoho lidí stále věří v jejich zázračnou moc. Podívejte se na reportáž Kateřiny Kučerové.



Další reportáže z Koření najdete ZDE.