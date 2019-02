Hnutí ANO dnes volí svého šéfa. Kdo se postaví Babišovi?

Hnutí ANO už dnes čeká volební sněm, žádné velké změny se ale nečekají. Jediným kandidátem na předsedu je stále premiér a zakladatel hnutí Andrej Babiš. Mohla by se ale rozvinout debata o směru, kterým hnutí půjde. Část členů by totiž uvítala, aby se více zaměřilo na pravicové voliče. Přímý přenos ze sněmu můžete sledovat živě od 9:00.

Na post předsedy získal současný šéf a zakladatel hnutí ANO Andrej Babiš 14 nominací od krajů, jeho pozice je v podstatě neotřesitelná a nedělní volba předsedy strany je tak spíš formálním krokem. "Víme, že Andrej Babiš s velkou pravděpodobností v drtivé převaze zvítězí, spíše se bude očekávat, jaká bude ta strategie do dalších měsíců," sdělil politolog Jan Kubáček.

Změna se nejspíš nedá očekávat ani na pozici prvního místopředsedy, kterou zastává premiérova pravá ruka Jaroslav Faltýnek. Jeho možnými konkurenty jsou středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, ministr životního prostředí Richard Brabec nebo předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

"Budu velmi ráda, pokud obhájím tu stávající pozici, to znamená řadovou místopředsedkyni," uvedla Pokorná Jermanová. "Já jsem samozřejmě rád i za tu jednu nominaci, ale pan Faltýnek jich získal daleko více, takže budu se soustředit na standardního místopředsedu a tam bych velmi rád uspěl," souhlasí Vokřál.

Rozvířit by se ale mohla diskuze o směřování hnutí nebo případných změnách v Evropském parlamentu. "Jestli povede evropskou kandidátku Dita Charanzová, stávající europoslankyně, či se tam objeví nějaké nové tváře a tím se samozřejmě zase bude řešit směřování evropské kandidátky a její témata," doplnil Kubáček.

Na jednodenním sněmu, který se bude tradičně konat v sídle hnutí ANO na pražském Chodově, mají vystoupit ministři z hnutí i někteří europoslanci. Žádný politik z jiné strany ale pozvánku nedostal, a to ani prezident Miloš Zeman.

"Aby to mělo nějaký důstojný ráz a aby byl prostor pro řečníky, tak už je skoro není kam dát, experimentujeme s elektronickým zařízením, aby se to stihlo v jednom dnu. Já myslím, že to bude zábava," těší se předseda Sněmovny Vondráček.

"Kuriózně, ač se o tom nebude mluvit, tak ta atmosféra sjezdu také ovlivní, jaké ministry bude mít hnutí ANO dál ve vládě," myslí si politolog. Židle se prý hýbe zejména pod ministrem dopravy Danem Ťokem nebo například ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou.