Sníh komplikuje dopravu! Silnice kloužou, tvoří se dlouhé kolony

Počasí především Čechách komplikuje dopravu. Na silnicích leží čerstvý sníh, který navíc může namrzat. Silničáři i meteorologové varují řidiče, aby byli opatrní a co nejvíce obezřetní. Stále platí výstraha ČHMÚ před náledím.

Silničáři upozorňují na špatnou sjízdnost především v západní části republiky. Na silnicích v Praze a v okolí hlavního města leží několik centimetrů čerstvě napadaného sněhu. Kluzká vozovka je kvůli sněhu také u Plzně a na Karlovarsku.

Opatrní by měli být řidiči i v severních Čechách. Problémy jsou na Českolipsku, kde se před Jiřetínem kvůli sněhu na silnici vytvořila asi 6kilometrová kolona především kamionů. Špatně sjízdná je i dálnice z Ústí nad Labem na hranice a dále do Německa.

V pátek večer a v noci na sobotu zasáhlo sněžení především Moravu, kde také platila výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před novou sněhovou pokrývkou. V sobotu brzy ráno začalo sněžit také v Čechách.

V současnosti padá sníh především ve středních, severních a části východních Čech. Ráno zasáhlo sněžení také Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Ojediněle se sněhové srážky vyskytují na jižní Moravě.

Během dne by mělo sněžení ustávat, stále ale platí výstraha meteorologů před náledím. Před ledovkou varuje ČHMÚ až do sobotní 10. hodiny. Pro oblast Moravy vydal ještě navíc výstrahu před silným větrem, která je v účinnosti až do nedělního večera.