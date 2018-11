Sníh v nížinách, pokles teplot! ČHMÚ vydal měsíční předpověď

Po mimořádně teplém začátku listopadu bude v dalších dnech pokračovat chladnější ráz počasí. V noci klesnou teploty pod nulu, přes den vystoupí příští týden maximálně na plus pět stupňů. Po víkendu má začít sněžit, a to nejen na horách. Sněhové přeháňky se objeví i v nižších polohách, byť tam se sníh asi dlouho neudrží. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).