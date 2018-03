SNOWtour 2016/17: Branná – nový manšestrový vlk!

Branná už dlouhodobě patří mezi naše oblíbená střediska. Tenhle jesenický „koutek“ se vyznačuje tou nejpohodovější atmosférou široko daleko, a to hlavně díky jejímu majiteli Banditovi, který se večer v hospodě u lanovky promění v hlavního baviče s těmi nejvtipnějšími historkami.

Ještě jsem ani nezmínila vyžití na sjezdovkách a už píšu o večerech v hospodě! I když jsou místní sjezdovky spíše krátké, tak se v Branné v přední řadě lyžuje. Jde o takový jeden zaoblený kopec Větrná, jehož pravá strana je obsluhovaná dvousedačkovou lanovkou, levá zas pomou. Z kopce se spouští celkem 4 sjezdovky a v době naší návštěvy byly všechny v provozu a s dostatkem přírodního sněhu.





Branná je koncipovaná spíše jako rodinné středisko, poctivý carvový oblouk tu ovšem není problém vystřihnout, a to hlavně na červené sjezdovce pod lanovkou. Ta začíná rovinatě „jakoby se nechumelilo", za pár metrů se ale promění ve sportovní široký slalomáček, který s blížícím se cílem nezvolňuje, ale naopak nabírá na intenzitě, takže se nabitá rychlost koordinuje na kratším dojezdu k turniketu. My tuto pistu zastihli ve své plné manšestrové kráse, takže se lyžím jinak než na hrany ani nechtělo.Mírnější varianta je vedlejší sjezdovka modrá, která je přehledná po celé své délce, takže se hodí i pro trénink oblouků začínajících lyžařů. Na hrany se tu dají lyže stavět až tak v první třetině trati, kdy nabydete potřebnou rychlost, pak už ale v rytmických obloucích dojedete až k turniketům.Pro bezpečné kroužení malých lyžníků a začínajících lyžařů se hodí krátká sjezdovka obsluhovaná vlastní dětskou pomou v úplné horní části střediska, která je jakousi „nadstavbou" již zmíněné červené a modré trati. Sjezdovka je kraťoučká, ale stoprocentně přehledná a mírná.V Branné jsme tentokrát byli svědky montování nového technického přírůstku, tedy rolby Prinoth Leitwolf s výkonem motoru 435 koní a s powerfrézou, která patří k nejlepším na trhu. Manšestr by tak měl být ještě vymazlenější! Montování rolby pro nás byla zajímavá podívaná. Z kamionu bylo potřeba nejprve jeřábem vytáhnout pásy, naprosto přesně je vedle sebe položit a následně na ně položit i samotnou kabinu rolby.Hlavní zázemí Branné sice nepatří mezi nejmodernější, jaká najdete například v TOP českých střediscích, na druhou stranu tu ale nic nechybí. Bezplatné parkoviště se nachází přímo u sjezdovky, kousek od něj maringotka s možností zapůjčení lyží nebo objednání lyžařské lekce a pohotově u lanovky najdete toalety vybudované v rámci restaurace. V restauraci se můžete občerstvit polévkou, nakládaným hermelínem, utopencem nebo různými druhy pizzy, která je přímo z místní výrobny, takže nejde o žádnou mraženou záležitost. Právě tato restaurace u lanovky bývá dějištěm večerních veselek, často s Banditovou přítomností.Vzdálenost z Prahy 3 hod 4 minCelodenní skipas dospělí 440 KčCelodenní skipas děti 350 KčProvozní doba lanovky 9:00 – 19:00Webové stránky střediska www.skibranna.cz Parkování parkoviště zdarma pod sjezdovkou