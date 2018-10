Aktivisté proti Taxisu! Skok je bezpečný, tvrdí správce závodiště

Od roku 1927 na "Taxisu" zemřelo už více než 20 koní a smrtí závodního koně Vicodyho skončil i letošní ročník slavného dostihu. Proto někteří aktivisté bojují pro to, aby se překážka ze závodu zcela odstranila.

"Dle mého se měla překážka Taxisův příkop zrušit hned po prvním konání tohoto dostihu. To bylo zhruba přes 150 lety a hned na prvním konání tam zemřel první kůň. Myslím si, že by v naší moderní společnosti nemělo existovat nic, při čemž se zneužívají zvířata. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádné zvíře, které by mělo potřebu překonat nejnovější rekord nebo riskovat svůj život pro zisk a potěchu svého majitele," řekl pro TN.cz Lukáš Vincour, aktivista za práva zvířat z organizace Zvířata nejíme.

Proti výrokům aktivistů se ale ohrazuje doktor Janda, správce dostihového areálu v Pardubicích. Podle něj dělají pro bezpečnost přeskoku maximum. Bez Taxisu by navíc podle něj byla Velká Pardubická jen obyčejný dostih.

"Aktivisté bojují za všechno možné, ale prakticky ty generace těch koňařů, kteří ten dostih založili a dál udržovali, tak naše povinnost je udržovat to dál. Samozřejmě pracujeme na tom, aby to bylo co nejbezpečnější," uvedl Janda.



Správce vysvětlil také samotný přeskok a ukázal bezpečnostní prvky, které pomáhají koním překážku lépe zvládnout. "Taxisův příkop se se skládá z živého plotu, což je odskoková proutěná překážka, která je zhruba 145-150 cm vysoká. Ta hloubka je také zhruba těch 150 cm. Na té druhé straně plotu je překážka to trochu vyšší. Je to proto, aby koně, když to nabíhají, viděli celou šířku toho živého plotu, aby je to zvedlo a aby se odrazili a pořádně letěli do dálky," popsal.



Rozporuplné reakce způsobuje hlavně doskoková strana příkopu. Ta přitom byla v minulosti mnohem nebezpečnější než dnes. V roce 1993 však překážka prošla úpravou, při které se zmírňovala hloubka příkopu. Nyní má příkop navíc vysekanou a pilinami vysypanou hranu. Díky tomu koně vidí, kde překážka končí, a ještě v letu jsou schopní protáhnout tělo a doskočit za hranu, kde už je to bezpečné.



S dostihy ani samotným přeskokem nemají problém ani veterináři. Podle nich jsou naopak dostihy i s překážkami místem, kde koně mohou naplno uplatnit své schopnosti.



"Dostihoví koně díky své genetické výbavě a tréninku jsou schopni absolvovat v podstatě bez poškození zdraví většinu světových dostihů. Co se týče Taxise, je to překážka opravdu dosti náročná, ale po několika předchozích úpravách je už teď pro zdravého a trénovaného koně v podstatě zvládnutelná bez většího rizika poškození zdraví," uvedl veterinář Ivan Stuchlík.



Koně si prý Taxisův příkop před dostihem mohou natrénovat, nicméně je při individuálním tréninku nežene stádo, a tak je spíše pravděpodobné, že by se zranili během samotného tréninku než při závodu. Proto překážku reálně netrénuje nikdo z jezdců.



Pokud se tedy stane nějaké zranění, jde podle správce areálu spíš o nešťastnou náhodu. Takové události jsou pak náročné i pro psychiku samotných jezdců.



"Ti jezdci to prožívají dost vážně, protože si musíme uvědomit, že ten jezdec s koněm pracuje jeden až tři roky. A to se zintenzivní před Velkou pardubickou, kdy už je jasné, že k ní ten kůň bude směřovat. Takže se na to ta dvojice připravuje, jsou to parťáci. Není to jednoduché," dodal doktor Janda.



Taxisův příkop tak nadále rozděluje republiku. Rozhodně jde ale o překážku, díky které největší česká dostihová událost přiláká ročně tisíce lidí.