Sociální sítě až od 15! Sněmovna nepodpořila snížení hranice

Mladí Češi se budou moci registrovat na sociálních sítích až po dovršení patnácti let. Sněmovna v pátek nepodpořila návrh Pirátů, aby byla hranice snížena na 13 let. Evropské Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) umožňuje stanovit tuto hranici mezi 13 až 16 let.