Sojuzu při startu selhaly motory, posádka musela nouzově přistát!

Podle portálu rt.com startovali v raketě dva kosmonauti. "Motory na druhém stupni rakety se vypnuly," řekly agentuře Interfax zdroje přímo z kosmodromu.

Krátce před polednem se objevily informace, že modul letící po balistické křivce bezpečně přistál. Oba muži na palubě jsou podle ruské vesmírné agentury Roskosmos i americké NASA nezranění. Na místo letí čtyři vrtulníky.

V raketě startovali Alexej Ovčinin z Ruska a Nick Hague z Spojených států. Místo pro třetího pasažéra v modulu zabral náklad.

Podle dostupných informací modul přistál poblíž města Zhezkazgan ve středním Kazachstánu, několik set kilometrů od bajkonurského kosmodromu.

Podle agentury RIA-Novosti byly po nezdařeném startu pozastaveny všechny ruské pilotované lety do vesmíru.

