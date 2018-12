Šok pro cestující! Na palubě našli srdce, letadlo se muselo vrátit

Letadlo, které směřovalo ze Seattlu do Dallasu, se muselo kvůli neobvyklému důvodu vrátit. Posádka zjistila, že na palubě je stále lidské srdce, které si měl na letišti v Seattlu převzít kurýr.

Cestující letu číslo 3606 americké společnosti Souwest Airlines zaskočila zhruba v polovině trasy otočka letadla o 180 stupňů. Letoun se musel vrátit do Seattlu, protože na palubě bylo lidské srdce, na které čekala tamní nemocnice. Píše o tom portál USA Today.

Srdce přepravovalo letadlo při předchozím letu ze Sacramenta do Seattlu, kde si ho měl na letišti vyzvednout kurýr a převézt do nemocnice. To se ale podle dosud neznámých důvodů nestalo. Orgán proto podobně jako zapomenutý kufr zůstal na palubě.

"Rozhodli jsme se vrátit do Seattlu, abychom zajistili, že bude srdce doručeno bez dalšího zpoždění," informovaly aerolinky v oficiálním prohlášení. Aby se dal orgán použít, musel být doručen do 48 hodin.

Srdce podle mluvčí společnosti pro dárcovství orgánů s názvem Sierra Donor Service nebylo určeno pro transplantaci. "Nebylo pro žádného konkrétního příjemce. Přestože se tento dar vychýlil ze své trasy, dorazil bez jakékoliv škody," uvedla Deanna Santana.

Srdce plánovali lékaři rozdělit na části, které mají být v budoucnu použity při jednotlivých transplantacích. Rodina dárce byla o všem informována, podle mluvčí společnosti pro dárcovství byla ráda, že vše dobře dopadlo.

Pasažéři podle jednoho z mužů na palubě začali spekulovat, zda se vůbec mohou orgány převážet v komerčním letu. "Nakonec ale byli rádi, že mohou pomoci dobré věci," popsal lékař Andrew Gottschalk, který byl také v letadle.

Jakmile si v Seattlu srdce převzali, nastal další problém. U stroje byla zjištěna závada, která podle aerolinek nesouvisela s předchozí potíží. "Dodali jsme jiný letoun, s nímž pasažéři pokračovali do Dallasu. Zpoždění činilo přibližně pět hodin," doplnila Santana.