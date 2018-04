Šok ve Výměně: Naďa se stará o 12 lidí, včetně expřítele s družkou

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z Nymburka, kterou tvoří Naďa (38), Martin (42), dvojčata Maxmilián a Alex (16 měsíců), Kristýna (17), Andrea (11), Karolína (16), Jirka (19), Vašek (18), Adam (20), Josef (40) a Růža (37). Na druhé straně se seznámíme s Janou (32), Petrem (41), Kristýnou (3) a Davidem (9), kteří žijí v Bělé pod Bezdězem.

Rodinu z Nymburka přihlásila do Výměny manželek jedna z dcer, aby matce dokázala, co všechno pro ni i ostatní znamená. V druhé rodině chtěli jít do tohoto projektu oba dva. Hlavním důvodem je to, že chtěli zjistit, jestli bez sebe dokážou být, protože dosud chodí všude spolu a téměř se nerozdělují.

Pro Janu bude obrovským překvapením počet členů její náhradní rodiny. Obstarat bude muset nejen Martina s dětmi, ale zároveň i několik kamarádů, kteří s nimi žijí a dokonce i bývalého přítele Nadi s jeho novou partnerkou. Zvládne se postarat o takto početnou domácnost?

Nenechte si ujíst premiérovou Výměnu manželek ve 20:20 na Nově! Předchozí díl je ke zhlédnutí zdarma na NOVA Plus, všechny najdete na VOYO.