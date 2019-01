Šokující bitka v Košicích, policie již obě dívky (15, 16) obvinila

Video, na kterém se dvě mladé dívky z Košic surově mlátí, obletělo začátkem roku sociální sítě. Do případu se vložila také slovenská policie. Ta již dvě dívky, kterým je teprve 15 a 16 let, obvinila z výtržnictví. Třetí zúčastněná osoba je mladší 15 let, policie ji proto stíhat nemůže.