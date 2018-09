Šokující čísla! Lidí s Alzheimerem přibylo o 41 %. Hrozí i vám? TEST

O 41 procent přibylo za posledních pět let pacientů s Alzheimerovou chorobou. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je na vině stárnutí populace. Podobný trend se dá očekávat i v dalších letech.

Více než 1,1 miliardy korun vyčerpali v loňském roce na svoji léčbu klienti VZP, jimž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Vůbec poprvé náklady největší zdravotní pojišťovny přesáhly jednu miliardu korun, přitom ještě v roce 2013 to nebylo ani 700 milionů.

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk - většina pacientů je starší 65 let. "S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to i data VZP, kde se za pět let počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 12 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech," popsal mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém (nárůst o 77,23 %), Plzeňském (55,12 %) a Pardubickém kraji (54,34 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak je Moravskoslezský kraj (+23,16 %).

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat.

Nehrozí Alzheimer i vám? Otestujte se!

Jedním z nejjednodušších testů k diagnostice onemocnění je tzv. test hodin. Zadání je snadné: nakreslete hodiny a vyznačte na nich čas 10:10.

Pokud je kruh hodin nakreslen správně, číslice jsou tam, kde mají být a velká i malá ručička ukazují správný čas, vše je v pořádku.

Jestliže se vám ale nedaří kruh nakreslit, čísla jsou rozházená nebo ručičky neukazují správný čas, můžete mít problém. Vyhodnocení testu ze stránek Alzheimerova centra najdete v tabulce. Další testy si můžete vyzkoušet ZDE.