Šokující fotky z vesmíru! Ruská tajga mizí. Prodali ji Číňanům

Chovají se jako predátoři, na prvním místě je pro ně zisk a ten navíc veškerý z Ruska utíká do Číny, zlobí se obyvatelé Sibiře na těžaře, kteří se ve velkém pustili do hustých lesů na východě země. Tajga doslova mizí před očima a problému se v Rusku věnuje stále větší pozornost.

Na konci září list Sibir Realii upozornil na problém černých těžařů, kteří ve velkém kácí stromy v tajze a prodávají je do Číny. Nelegální těžba měla vynášet až desetinásobek oproti těžbě legální. Podle reportérů deníku Komsomolskaja pravda ani není potřeba, aby těžba byla nelegální.

"Černí těžaři? To jste spadli z vesmíru?" ptal se reportérů místní muž, když se po nich přímo na Sibiři sháněli. "Když odsud nejste, tak těžko pochopíte, jak to tu chodí. Že Číňané kácí les? Číňané jsou šéfové. Přijdou s taškou plnou peněz, najmou si ruského účetního a na něj firmu napíšou. Takhle tu funguje 90 % firem. My Rusové a Tádžikové to pro ně kácíme," popisoval, jak to na Sibiři funguje.

Důsledky jsou patrné už i z vesmíru. Na satelitních mapách se na zelené zalesněné ploše objevují častěji a častěji bílá místa – plochy, které už těžaři zlikvidovali.

Když se reportéři ptali, kde se tedy zrovna těží, odpověděl jim muž, že zhruba o 200 až 300 km dále. "No, možná 400 kilometrů. Blíž žádný les není, už dávno ho vytěžili," prozradil místní muž.

Nový les nikde neroste, protože ho po těžbě nevysadí. Vytěžování tajgy už začaly řešit nejvyšší vládní špičky. "Řekl jsem čínskému ministrovi jednoduchou věc. Jestli se v blízké budoucnosti věci nedají do pořádku, ukončíme vývoz dřeva do Číny. Chcete naše lesy, tak naše lesy obnovujte," citovala Komsomolskaja pravda ministra pro přírodní zdroje Dimitrije Kobylkina.

Neefektivní ochranu lesů vyčetl státním úředníkům i prezident Vladimír Putin, který těžbu označil za "velmi zkorumpovanou a kriminální sféru". Putin také varoval, že pokud se situace nezlepší, Rusům žádné lesy brzy nezbydou. Přitom teď platí, že každý pátý strom na světě roste v Rusku a na každého ruského občana připadá pět hektarů lesů.

Rusové také upozorňují, že pouhý vývoz surového dřeva je pro zemi nevýhodný, vůle to změnit ale není.. "V roce 2012 tu byla otázka zavedení vysokých cel na export kulatin, ale nikdy to nepřijali. Ostatně mnoho poslanců je v tom byznysu namočeno. Pro ně je víc výnosné, když se vyváží surový materiál, než když se postaví továrna na zpracování dřeva, nebo na výrobu nábytku," řekl deníku sinolog Andrej Ostrovsky.

Ekonom Nikita Isaev upozorňuje, že problém je mnohem hlubší a nejde jen o těžbu dřeva. "Projel jsem celé Rusko z Moskvy až na Sachalin. Na Sibiři jsou všude čínské podniky. Vozí si i vlastní jídlo a pití, staví vlastní restaurace. V Rusku nenechávají ani rubl. Myslím, že se nemusíme tak obětovat pro přátelství s Čínou," tvrdí Isaev.