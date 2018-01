Šokující obvinění! Táta nutil k sexu tři dcerky, roky je znásilňoval

Měl se o dcery starat, místo toho se podle policie ukájel na jejich nahých tělech. Každou z dívek měl začít zneužívat po osmých narozeninách, informují tvnoviny.sk.

Případ otřásl i zkušenými policisty. Muž žil s jejich mámou několik let. Když nebyla doma, měl se dotýkat intimních partií dívek, pod nátlakem ho navíc měly orálně uspokojovat. Každou z nich navíc podle policie znásilnil. To vše se opakovalo třikrát až čtyřikrát do týdne.

Dívky měl zneužívat v pokoji rodinného domu i v kůlně. "Mohu potvrdit, že evidujeme trestní stíhání vůči obviněnému Júliusovi H. pro spáchání zločinů sexuálního zneužívání, sexuálního násilí a a znásilnění, kterých se dopustil během delšího období na třech nezletilých dětech," sdělil Mojmír Huna z Krajské prokuratury v Trnavě.

Nejstarší dceru měl začít táta zneužívat před jedenácti lety. O dva roky později se mu musela podvolit i mladší ze sester. Obě podle policie znásilňoval dlouhých sedm let. Nejmladší dívku měl dokonce mlátit a pokoušel se i o anální styk.

Matce se dívky svěřily až poté, co se s mužem rozešla. Sexuální zněužívání potvrdila i prohlídka u gynekologa. Matka už podala trestní oznámení. Muž skončil v poutech. "Soudce pro přípravné konání usnesením z 23. 12. 2017 rozhodl o vzetí obviněného do vazby z důvodné obavy, že bude pokračovat v trestné činnosti," sdělila mluvčí krajského soudu Jana Kondákorová. Hrozí mu až 15 let za mřížemi.