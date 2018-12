Šokující studie: Za malý penis může i špatný výběr nádobí!

Výzkum provedli vědci z Padovské univerzity v Itálii. Celkem změřili penisy 383 osmnáctiletým mužům z Benátska. 212 z nich pocházelo z oblastí s vysokým zamořením tzv. perfluorovanými látkami (PFC), 171 mužů pak bylo z oblastí, které PFC kontaminované nebyly.

Muži z oblastí bez zamořením PFC měli neztopořený penis průměrné délky 10 centimetrů, kdežto ti ze zamořených oblastí jen 8,75 cm, tedy o 1,25 cm (12 %) kratší! Hůře na tom byli muži ze zamořených oblastí i co do obvodu penisu, byť tam byl rozdíl jen půl centimetru.

Perfluorované látky se používaly až do roku 2013 třeba při výrobě povrchu teflonových pánví. Krom toho je ale najdeme třeba v některých obalech v řetězcích rychlého občerstvení, v papírovém nádobí, ve skvrnách odolných kobercích, v kapalině do ostřikovačů, hasicí pěně nebo v nepromokavém oblečení. Do těla se dostává v potravě nebo přes kůži.

Látky také obsahují některá lepidla, kosmetika, léky, elektronika, čisticí prostředky, leštidla, vosky, insekticidy a barvy. Vědci se snaží také zjistit, jestli nejsou rakovinotvorné.

Studie ukázala, že u nenarozených chlapců, dětí a teenagerů má ale PFC neblahý vliv na funkci receptorů testosteronu. Mužského hormonu pak mají méně, což vede k menšímu růstu penisu. Pro muže to má i další následky v podobě méně zdravých a méně pohyblivých spermií.

"První zmínky kontaminaci vody PFC máme z roku 1977, rozsah tohoto problému je alarmující," varoval podle listu Daily Mail vedoucí vědeckého týmu Andrea Di Nisio. "To se týká celé generace mladých narozených po roce 1978," varuje. Nic se s tím dělat nedá, pokud tyto látky nebudou zakázány.

O moc lépe na tom nejsou ani ženy. Tam vystavení PFC přikládají vědci k brzkému nástupu menopauzy, nižší porodnosti a bez ohledu na pohlaví pak také k problémům se štítnou žlázou, vysokou hladinou cholesterolu, rakovinou močového měchýře a horším fungování močového měchýře.

Vedle Benátska v Itálii vědci vybrali další oblasti považované za vysoce rizikové – Dordrecht v Nizozemsku, Šan-Tung v Číně a stát Západní Virginie v USA. Tam vloni musely dvě chemické firmy vyrábějící teflon platit miliardové odškodné, když se zjistilo, že látka zamořila řeku.