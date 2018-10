Tyran ve Výměně: Žena mu dává celou výplatu a dostává kapesné

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z Dlouhého mostu u Liberce, kterou tvoří Jarmila (51), Jan (44) a Adéla (14). Na druhé straně se seznámíme s Martinou (35), Jirkou (39), Aničkou (16) a Lukášem (9), kteří žijí ve Volfraticích.

Tentokrát vyměněné páry čeká pořádná výzva. V jedné domácnosti se totiž setká temperamentní Jarmila, která je vůdčí typ člověka, s ještě dominantnějším Jiřím, který o sobě mluví jako o nadsamcovi.

Jirka má rád všechno pod kontrolou, takže mu Martina, která má z předešlého vztahu dvě děti, musí odevzdávat výplatu. Pokud něco potřebuje, musí o to Jirku požádat. "Já to musím schválit," říká v upoutávce Jiří. "Řekne si svůj názor a co se jí líbí. A já řeknu: ne, to má moc velký výstřih. Mně se nelíbí, když někdo kouká na mojí ženskou," dodává suverénně Jirka.

Pro Jarmilu je naprosto nepředstavitelné, že by musela žádat svého manžela o svolení, když si chce něco koupit. Jak se neústupné vůdčí typy snesou v jedné domácnosti? A dokáže submisivní Martina vést domácnost se stejně bezradným Janem? Na to se podívejte ve středu ve 20:20 v oblíbeném pořadu Výměna manželek!

