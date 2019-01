Solaříková prozradila, proč v Ulici končí! Promluvila i o návratu

Nejeden divák Ulice v těchto dnech smutní. Patricie Solaříková, která v seriálu byla od úplně první epizody, končí. "Dospěla jsem do fáze, kdy už jsem nemohla. Jsem ráda, že jsme se se scénáristy přátelsky domluvili, že mě nenechali umřít, že jen odjíždím. Takže kdybychom to náhodou v budoucnosti chtěli znovu otevřít, tak ta možnost je," popsala herečka v dnešní Snídani s Novou.

Od chvíle, kdy natočila svůj poslední díl, uběhly dva měsíce. A zatím se jí prý nestýská. "Užívám si svobodu, takže teď je to hezké a nové, ale samozřejmě uvidíme za rok za dva," nevyloučila svůj návrat do seriálu.

Nyní si užívá novou roli moderátorky. Do pořadu Jak to vidí MasterChef si zve jednotlivé soutěžící, se kterými mluví o zákulisí kuchařské show. "Zatím mě ještě nenutili nic dělat, doufám, že to tak zůstane. Já si to nakoukávám dopředu, mám sepsané otázky, spousta mě toho zajímá. A doufám, že jsou to věci, které zajímají i diváky," řekla Patricie.

Ta se nejvíc těšila na to, že se během natáčení dobře nají, bohužel pro ni ale není vaření součástí pořadu. "Furt jsem si stěžovala, tak mi začali soutěžící nosit dobrůtky," pochlubila se. Jejími hosty budou brzy i porotci. "Mám z nich velký respekt, ale všichni tři jsou hrozní pohodáři. Doufám, že taky něco přinesou," smála.



