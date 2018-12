Soňa zmizela po vánočním večírku. Policie řeší nové stopy

Přestože od zmizení a vraždy Soni Illeové uplynulo v noci na čtvrtek přesně 10 let, policisté stále dostávají tipy, které je mají k pachateli dovést. Letos prověřovali dva. Podařilo se jim najít staršího muže, kterého se Soňou měla vidět jedna svědkyně. Ukázalo se ale, že ten se sešel jen se ženou, která byla zavražděné podobná.

"Další tip dovedl kriminalisty k naprosto nevěrohodné osobě opilce," prozradil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner. Stále ale doufají, že dostanou tip, který případ pomůže rozlousknout. "I po deseti letech se může objevit nový svědek s maličkostí, která vyšetření posunu správným směrem," věří Matzner.

Klíčem k případu by mohly být i prsteny. Ve chvíli, kdy zmizela, měla mít Soňa Illeová na rukou tři. Nenašel se ani jeden. Policisté předpokládají, že by mohly kolovat po bazarech a zastavárnách. Hlavně prsten s výrazným modrým kamenem by podle mužů zákona mohl někdo poznat.

Třicetiletá Soňa Illeová zmizela v noci z 19. na 20. prosince v Jindřichově Hradci. Večer trávila na firemním večírku, manželovi zavolala, že se zdrží a s kolegy vyrazila na diskotéku Paradise club. Naposledy ji viděli ve dvě ráno, kdy postávala před diskotékou, její věci – kabát a kabelka s doklady a telefonem – zůstaly uvnitř.

"Podle nedoložených informací mohla také ještě popojít do parčíku kousek nad diskotékou," upozornil policejní mluvčí Matzner. Podle něj mohla před klubem potkat někoho známého, nebo k někomu mohla nasednout do auta.

Manžel Karel ráno kontaktoval policii. Vypátrat se tělo podařilo až 1. března. Našli jej rybáři v řece Nežárce asi 20 km od Jindřichova Hradce. "Byla nahá a ruce měla svázané páskou. Případ pohřešování se tak stal závažným případem vraždy. Provedená soudní pitva potvrdila utopení," připomněl Matzner.

Policisté prověřovali kamerové záznamy, vyslechli stovky svědků, opakovaně vypovídal ženin manžel Karel. Ten organizoval po své ženě pátrání, vytvořil internetové stránky, dával rozhovory. Dobrovolně podstoupil test na detektoru lži, aby vyloučil podezření, že on je tím, kdo Soně ublížil.

Policisté stále hledají muže, který se objevil na pohřbu. Mladíkovi v šedé bundě bylo kolem 30 let. Příbuzní ani kamarádi Illeové ho neznali. Policisté zveřejnili fotografii muže, doposud se nepodařilo zjistit, o koho jde. Je možné, že se zmizením nemá nic společného, ale vyšetřovatelé prověřují každé vodítko.







Připomeňte si případ ve starší reportáži: