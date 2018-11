Soud kvůli pornoinzerátům: Řepka i Kristelová dostali nové tresty!

V Brně pokračoval soud s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou a jeho partnerkou Kateřinou Kristelovou. Ke konci srpna je městský soud uznal vinnými z toho, že pod jménem bývalé Řepkovy manželky Vlaďky Erbové podali inzeráty nabízející sex. Řepka si měl odsedět půl roku. Kristelová dostala pokutu 50 tisíc. Krajský soud jim dnes tresty změnil.

Řepku a Kristelovou soud vinil z podání celkem tří erotických inzerátů pod přezdívkami romka007 a cikánečka007 s kontaktem na Erbovou. Ta podle vlastních slov utrpěla psychickou újmu poté, co jí začaly chodit nechutné zprávy a fotografie.

Případ se prý velmi negativně podepsal i na jejích dětech. "Dodnes mi chodí mužské penisy. Můj syn za mnou i přišel s telefonem a ptal se, co to je. A to přitom můj bývalý muž ví, že se náš syn rád dívá na videa a obrázky na telefonu. Moje dcera se stala terčem posměchu. Situaci jsem každý den musela vysvětlovat rodičům ve škole i ve školce," popsala u předchozích jednání.

Řepka se v minulosti k podání jednoho inzerátu přiznal. Řekl, že byl v afektu a celé záležitosti lituje. Kristelová svou účast v případu popírala, policii se ale podařilo získat kamerové záznamy z banky, kde byly inzeráty placeny. U přepážky spolu s Řepkou stála právě Kristelová. Dokonce diktovala číslo účtu.

K dnešnímu jednání Řepka s Kristelovou nedorazili, zastupovali je pouze jejich právníci. Podle státní zástupkyně Kateřiny Červinkové není trest pro Kristelovou dostatečný. Netrpí totiž podle ní nouzí. Usuzuje tak z faktu, že si mohla dovolit zaplatit zahraniční dovolenou. Řepka podle ní nerespektuje dřívější rozhodnutí soudu a podmíněné tresty i veřejně prospěšné práce ignoruje. Žádá pro něj proto nepodmíněný trest.

Obhájce Řepky se snažil soud přesvědčit, že jeho klient stojí pouze za jediným inzerátem. Podle něj se jimi soud zabývá jen proto, že profily měly podobný název. Už se ale nezjišťovalo, kdo IP adresou v době podání inzerátu na internetu disponoval.

Není prý důvod, aby Řepka dostal souhrnný trest. Podle něj Řepka vykonal trest obecně prospěšných prací ve výši 180 hodin ve sportovním klubu Hostivař, kde trénoval mládež. Uhradil prý také dlužné výživné, své exmanželce zaplatil bezmála 160 tisíc korun.

Obhájce také znovu uvedl, že Kristelová s kauzou nemá nic společného. Nepopírá, že v bance byla a zadávala platební příkaz. Prý ale nevěděla, o co přesně jde.

Soudkyni nepřesvědčili

Podle soudkyně není o vině Řepky a Kristelové pochyb. Podle ní městský soud postupoval správně a odvolání ani jednoho z dvojice nebylo opodstatněné. Nevěřila ani argumentům, že z Řepkovy IP adresy mohl podat inzeráty někdo jiný.

Kristelovou podle soudkyně usvědčuje kamerový záznam z banky. Řepka podle soudu porušil osobní práva Erbové ve třech případech, Kristelová v jednom. Dvojice se může dovolat k Nejvyššímu soudu.