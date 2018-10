Soud poslal Poláka, který s přáteli zavinil smrt muže, za mříže!

Žilinský krajský soud dal za pravdu prokurátorovi a rozhodl, že 26letý Lukasz Kaminski půjde do vazebního vězení. Píše o tom portál tvnoviny.sk. Při honičce s kamarády začal s luxusním mercedesem předjíždět jako první. Před nehodou se stihl zařadit, auta za ním už ale ne.

Okresní soud v Dolním Kubíně Kaminského nejdříve pustil na svobodu, proti jeho rozhodnutí se ale odvolal prokurátor. V těchto chvílích rozhoduje krajský soudce také o osudu Adama Szczublinského, který řídit žluté ferrari.

Na třetího Poláka Marcina L., který nehodu způsobil, uvalil vazbu už okresní soud minulý týden. Policisté ho obvinili ze všeobecného ohrožení s následkem smrti. Průměrná rychlost Poláků při předjíždění byla podle policie 218 km/h.

Nebezpečný manévr zachytila kamera na palubní desce auta, které luxusní vozy předjely jen pár vteřin předtím. Jako první začal na plné čáře předjíždět řidič mercedesu, za ním následovalo žluté ferrari a tmavé porsche.

Zatímco mercedes se zařadil bez problémů, řidič ferrari dupnul na brzdu, když viděl protijedoucí auto. Zezadu do něj narazilo porsche, které pak nabouralo do fabie v protisměru. V ní jel 57letý Štefan, který zemřel po převozu do nemocnice, s manželkou, která má těžká zranění, a 21letým synem.

Podívejte se na záběry od soudu: