Válka Paroubkových: Dcera si sama vybrala, s kým bude bydlet

Osmiletá dcera Margarita Jiřího a Petry Paroubkových i nadále zůstane v péči matky, potvrdil to ve středu dopoledne městský soud v Praze. Soudce vyslyšel přání samotné dívky, která má podle svého vyjádření s otcem i matkou dobrý vztah, ale chce raději bydlet s matkou.

Samotný Jiří Paroubek však na jednání nedorazil, píše iDnes.cz. Podle portálu také soudní znalkyně určily, že pokud by dcera byla ve střídavé péči, mohlo by to mít negativní dopad na její vztah k otci. Posudek vypracovaly na základě rozhovoru s dívkou.

Soud probíhal bez přítomnosti veřejnosti. Výživné ze strany otce bylo stanoveno na deset tisíc korun měsíčně s tím, že majetkové poměry Jiřího Paroubka bude soud dále přezkoumávat. Výši výživného následně ještě posoudí prvoinstanční soud pro Prahu 5.

"Nezletilá má právo podílet se na životní úrovni rodičů,“ zaznělo z úst soudce a dále odkazoval zejména na to, že v případě Jiřího Paroubka byly v minulosti "vynakládány značné nadstandardní výdaje.“

Petra Paroubková odcházela od soudu s úsměvem, viditelně jí rozhodnutí soudu udělalo radost.