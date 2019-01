Soud v Pákistánu skončil! Češka Tereza už ví, kdy padne verdikt

Dvaadvacetiletá Češka Tereza H., kterou před necelým rokem zadrželi v Pákistánu s 9 kily heroinu, už ví, kdy padne verdikt. Podle agentury AP totiž soud dnes skončil. Verdikt bude vynesen do konce ledna!

Zřejmě už jen jedna cesta k soudu čeká na mladou Češku, kterou prakticky přesně před rokem zadrželi v Pákistánu s heroinem v kufru. Mladá Češka se v letišti v Láhauru chystala nastoupit do letadla do Abú Zabí, odkud měla pokračovat do Irska. Podle agentury AP totiž soud skončil.

Rozsudek bude vynesen do konce měsíce, uvedla agentura. Podle ní Češce hrozí 10 let za mřížemi. Soud s Terezou H. začal 1. března, odkládán byl ale z různých bizarních důvodů jako například kvůli kriketovému turnaji, který se ve městě konal, protože nebyla k dispozici eskorta, která by Terezu k soudu přivedla. Jindy bylo jednání odročeno kvůli stávce soudců, jindy pak kvůli výpadku elektřiny.

Soud s Terezou je v Pákistánu ostře sledován. Mladá Češka je v pákistánských denících označována jako "zahraniční modelka". Při příchodech k soudu se občas podle pákistánských listů chová jako filmová hvězda.

České ministerstvo zahraničí zatím informaci ověřuje.